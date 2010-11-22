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Неделя памяти Владимира Короткевича началась в Беларуси

22 ноября 2010 09:48
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Она приурочена к 80-летию со дня рождения писателя.

Сегодня о классике отечественной литературы будут вспоминать в Орше — на его родине: радиопередачи, литературные акции, награждения победителей поэтических и художественных конкурсов, презентации книг и выставок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». .

Владимир Короткевич стал первым белорусским писателем, который обратился к жанру исторического детектива. За роман «Чорны замак Альшанскi» он удостоен Госпремии БССР. Его произведения «Каласы пад сярпом тваiм», «Дзiкае паляванне караля Стаха», «Хрыстос прызямлуся у Гароднi» вошли в школьную программу. Многие романы получили вторую жизнь в кинематографе.

# Культура

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