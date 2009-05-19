Неделя израильского кино в Минске

Неделя израильского кино пройдет с 25 по 29 мая в кинотеатре «Центральный».

Откроет Неделю израильского кино военная драма «Бофор» (2007 год), рассказывающая историю 22-летнего командира блокпоста «Бофор» Лираза Либерти и его солдат, а разворачивается она за пару месяцев до того, как Израиль вывел свои войска из Ливана. Но это история не о войне, а о бегстве. История, в которой у врага нет лица, только лишь бомбы падают с небес, в то время как молодые солдаты, несмотря на панику, должны выполнять свою миссию, должны удерживать блокпост до самого последнего вздоха. В 2008 году фильм «Бофор» был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм», а на кинофестивале «Берлинале» в 2007 году получил приз за лучшую режиссуру. Фильм можно увидеть на большом экране 25 и 26 мая.

В среду, 27 мая, вниманию зрителей будет представлена трагикомедия Сави Гависона «Трагедии Нины» (2003г.). Удивительно сентиментальная история, в которой Надав, 14-летний мальчик, рассказывает нам о своей семье, о разводе родителей, о смерти отца, о матери, ведущей беспорядочную жизнь, и главное, — о своей красивой, замечательной и сексуальной тете Нине.

На следующий день, 28 мая, зрителям предоставляется возможность познакомиться с документальным кино Израиля. В программе сразу два документальных фильма, каждый из которых предваряется короткометражной студенческой работой. Лента «Дженни и Дженни» (1997) рассказывает об одном лете из жизни двух 17-летних кузин по имени Дженни. В 1997 году этот фильм был признан израильской киноакадемией лучшим документальным фильмом года.

Следующая картина — «Первая Олимпиада моей матери» (1997). Томи, мать кинорежиссера, потеряла зрение в 30 лет. К сорока годам она полностью лишилась его. Несмотря на этот болезненный процесс, она делала все возможное, чтобы нормально существовать, ведя домашнее хозяйство как обычно, не позволяя ее физическому недостатку влиять на ее жизнь. Но только после того, как она начала заниматься боулингом, слово «слепой» впервые стало упоминаться в семье. Фильм рассказывает о ее борьбе за медаль на Всемирных Олимпийских играх в Атланте глазами ее любящего сына, который снимал не только их совместное путешествие и все этапы соревнований, но и тихие уютные вечера в семейной обстановке, предлагая познакомиться с историей жизни этой удивительной женщины.

Завершит Неделю израильского кино 29 мая трагикомедия «Друзья Яны» (1999). Этот фильм Арика Каплуна, выходца из России, успел объехать десятки кинофестивалей мира и получить главный приз в Карловых Варах летом 1999 года. Картина повествует о том, как в Тель-Авив в самый разгар войны в Персидском заливе приезжают молодые супруги из России. Яне, ожидающей ребенка, приходится все начинать с нуля, поскольку сбежавший муж оставил ее на произвол судьбы буквально без гроша в кармане.

Проект, подготовленный посольством Израиля в Республике Беларусь, посвящен 61-й годовщине Независимости Государства Израиль, сообщает БЕЛТА.