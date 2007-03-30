Не так то просто - сохранить историчную правду:

Реконструкция Национального академического Большого театра оперы и балета идет с опережением графика.

Первых посетителей один из ведущих театров страны сможет принять уже в декабре 2008 года. В прошлом году на реконструкцию первого и второго пускового комплексов понадобилось 33 млрд. рублей. В этом - средств будет затрачено в два раза больше.

"Все делается в соответствии с соблюдением законодательства. В дирекции работают профессионалы, которые не допускают никаких нарушений. Мы занимаемся не просто новостроем. Мы занимаемся реконструкцией памятника архитектуры прошлого века. И мы должны сохранить историческую правду", - сказал заместитель министра культуры Республики Беларусь Владимир Гридюшко.