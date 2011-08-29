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Названы лучшие клипы года по версии MTV

29 августа 2011 07:20
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В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград MTV Video Music Awards. Самая главная награда шоу в номинации «Видео года» досталась американской певице Кэти Перри за клип на песню «Firework».Леди Гага получила награду за «Лучшее женское видео года» со своим клипом «Born this way», ставшим социальным гимном сексуальных меньшинств. Победителем в номинации «Лучшее мужское видео года» стал 17-летний Джастин Бибер за клип «U Smile».

Бритнис Спирс победила в номинации «Лучшее поп-видео», а лучшим рок-видео признан клип группы Дейва Грола Foo Fighters.

Лучшим начинающим певцом года по итогам голосования аудитории MTV стал Тайлер, «Создатель» (The Creator).
# Культура

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