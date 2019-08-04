«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

Новости Беларуси. Путешествие во времени: рыцарские бои, турниры лучников, старинные танцы и полная аутентичность в одежде. В Мстиставле 3 августа проходит средневековый фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Путешествие во времени: рыцарские бои, турниры лучников, старинные танцы и полная аутентичность в одежде. В Мстиставле 3 августа проходит средневековый фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Рыцарский фест» собрал десятки клубов исторической реконструкции из Беларуси, России и Украины. Сюда уже двенадцатый год подряд съезжаются не только знатоки старины, но и те, кто просто ценит атмосферу. Фест за это время стал настоящим брендом райцентра.
Корреспондент Ирина Недобоева окунулась во времена без автомобилей, интернета и компьютерных игр.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Метать копья.
Стрелять из лука.
Почувствовать себя рыцарем.
Оказаться в самом центре средневекового хоровода. Это лишь малая толика того, чему можно научиться на рыцарском фесте в Мстиславле.
Этой милой маленькой даме все пять. Но уже в этом возрасте Марина Кряжева стреляет из лука не хуже взрослых.
Я уже с трех лет стреляю. Я приехала с родителями и собакой.
Любовь к стрельбе из лука, равно как и к средневековым нарядам, малышке передалась от родителей. Александра и Александр вот уже 10 лет колесят по разным странам в поисках новых впечатлений с дочерью и домашним питомцем Вилей.
Вот и сейчас репетируют синхронный номер с элементами стрельбы и акробатики.
Александра Кряжева, участница минского стрелкового клуба лучников:
Можно сказать, что объединило. 10 лет назад примерно началось просто с реконструкции, а потом произошла такая специализация в стрельбу из лука. Все это стало потом семьей.
На Замковой горе собрались тысячи любителей старины из Беларуси, Украины и России.
Готовясь к фестивалю, рыцари ковали себе доспехи, а милые дамы шили изысканные наряды. И все вручную.
«От белорусского фестиваля впечатления отличные»: в Мстиславле проходит «Рыцарский фест»
Особый шик – средневековый танец. Ему здесь мог научиться каждый желающий.
А пока в самом центре Замковой горы танцоры старательно выводили замысловатые па, почитатели кухни изучали средневековое меню.
Конечно, как в Средневековье. Рыбку выловили из речки, на костре зажарили. Натуральное зелье ведьмы.
История Мстиславля началась 9 веков назад именно здесь, на Замковой горе. Потому сама атмосфера способствует путешествию в прошлое.
Мы приехали из Рогачева. Очень понравилось мероприятие, особенно кони, рыцари, лучники.
Сейчас прекрасная музыка звучит, даже удалось немножечко потанцевать.
Вступление фолк-групп, фаер-шоу и средневековая дискотека. Рыцарский праздник в Мстиславле продлится до рассвета.