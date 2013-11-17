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Наталья Трофимова представит Беларусь на конкурсе «Миссис Европа» в Одессе

17 ноября 2013 14:58
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Новости Украины. В Одессе собрались самые красивые леди Европы. Там сегодня стартует конкурс «Миссис Европа». В нём участвуют только замужние женщины, либо имеющие детей. Возраст участниц — от 19 до 40 лет. 

Нашу страну представляет минчанка Наталья Трофимова - адвокат с 15-летним стажем. Главным болельщиком станет ее сын, которому уже 12 лет.  

Всего в этом году на титул «Миссис Европа» претендуют 20 женщин. Кто же удостоится почётного звания, станет известно в четверг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Конкурс # Фотофакт

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