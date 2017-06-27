Наталья Щукина о роли в «Отеле «Элеон»: «Мы с Ветровым охватываем старшее поколение»
Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Для большинства белорусских зрителей Вы сейчас, наверное, в первую очередь, конечно, старшая горничная из «Отеля «Элеон». Если не секрет, как будет развиваться характер старшей горничной?
Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации:
Это – секрет, конечно. И я Вам, ни в коем случае, не буду его выдавать. Потому что, коль уж такой интерес, то пусть он только растёт.
Между прочим, я обратил внимание, что у Вас это – не единственная роль горничной из тех, что Вам доставались – или горничных, или служанок. А, в общем-то, с точки зрения актёрских возможностей, наверное, это – самые комедийные роли. Тех, кто оказывается рядом с персонажем главным и попадает в нелепые ситуации. Или, в общем-то, всё-таки, это как тень? Как Вы считаете?
Наталья Щукина:
Что касаемо «Отеля «Элеон», всё-таки, поскольку сериал хочет охватить достаточно большую аудиторию, поэтому я слежу за тем, что происходит.
И в соцсетях как комментируют это зрители.
И я понимаю, что есть предпочтения у молодёжи: молодые все, кто пары там.
Вы знаете, сейчас такая тенденция – очень многие самые молодые ребята увлекаются девушками постарше.
Наталья Щукина:
Да, но, всё-таки, мы с Ветровым охватываем более старшее поколение. И там уже, всё-таки, на нас смотрят те, кто женщины с опытом.
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