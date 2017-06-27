Наталья Щукина о роли в «Отеле «Элеон»: «Мы с Ветровым охватываем старшее поколение»

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Для большинства белорусских зрителей Вы сейчас, наверное, в первую очередь, конечно, старшая горничная из «Отеля «Элеон». Если не секрет, как будет развиваться характер старшей горничной? Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации:

Это – секрет, конечно. И я Вам, ни в коем случае, не буду его выдавать. Потому что, коль уж такой интерес, то пусть он только растёт.

Между прочим, я обратил внимание, что у Вас это – не единственная роль горничной из тех, что Вам доставались – или горничных, или служанок. А, в общем-то, с точки зрения актёрских возможностей, наверное, это – самые комедийные роли. Тех, кто оказывается рядом с персонажем главным и попадает в нелепые ситуации. Или, в общем-то, всё-таки, это как тень? Как Вы считаете?

Наталья Щукина:

Что касаемо «Отеля «Элеон», всё-таки, поскольку сериал хочет охватить достаточно большую аудиторию, поэтому я слежу за тем, что происходит.