Наталья Бондарчук презентовала в Минске свою новую картину «Гоголь. Ближайший»

Заслуженная артистка России Наталья Бондарчук на этот раз выступила в роли режиссера.

Фильм — о последних днях Николая Васильевича с ретроспективой в его прошлое, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В ролях — популярные актеры Анастасия Заворотнюк и Евгений Редько.

Наталья Бондарчук, режиссер, заслуженная артистка Российской Федерации:

Я очень люблю Беларусь и белорусского зрителя, ценю невероятно. Кинотеатры прекрасно оборудованы, здесь можно в Dolby Stereo звук показать. Я счастлива, что я снова в Беларуси и привожу свою новую картину «Гоголь. Ближайший».