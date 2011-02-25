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Наталья Бондарчук презентовала в Минске свою новую картину «Гоголь. Ближайший»

25 февраля 2011 10:09
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Заслуженная артистка России Наталья Бондарчук на этот раз выступила в роли режиссера.

Фильм — о последних днях Николая Васильевича с ретроспективой в его прошлое, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В ролях — популярные актеры Анастасия Заворотнюк и Евгений Редько.

Наталья Бондарчук, режиссер, заслуженная артистка Российской Федерации:
Я очень люблю Беларусь и белорусского зрителя, ценю невероятно. Кинотеатры прекрасно оборудованы, здесь можно в Dolby Stereo звук показать. Я счастлива, что я снова в Беларуси и привожу свою новую картину «Гоголь. Ближайший».

# Культура

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