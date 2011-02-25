Наталья Бондарчук презентовала в Минске свою новую картину «Гоголь. Ближайший»

Фильм — о последних днях Николая Васильевича с ретроспективой в его прошлое, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В ролях — популярные актеры Анастасия Заворотнюк и Евгений Редько.
Наталья Бондарчук, режиссер, заслуженная артистка Российской Федерации:
Я очень люблю Беларусь и белорусского зрителя, ценю невероятно. Кинотеатры прекрасно оборудованы, здесь можно в Dolby Stereo звук показать. Я счастлива, что я снова в Беларуси и привожу свою новую картину «Гоголь. Ближайший».