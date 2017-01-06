Наталия Валькова, руководитель хора Воскресной школы: о великой силе рождественской песни

Сегодня вечером, 6 января, во всех православных храмах начнутся торжественные богослужения. Прихожане духовно готовятся к встрече Рождества, молятся и вспоминают ветхозаветные пророчества и события, имеющие отношение к рождению Христа.

И, конечно же, во время божественной литургии звучат церковные песнопения. О великой силе рождественской песни поговорим с нашими гостями. В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель хора Воскресной школы Храма святой праведной Софии Слуцкой в г. Минске – Наталия Валькова.