«Настало время, чтобы ваш голос был настоятельным и его услышали»: Александр Лукашенко – участникам Совета католических епископов Европы в Минске

Новости Беларуси. Религиозные конфессии должны играть важную роль в урегулировании мировых конфликтов. Об этом 28 сентября заявил глава государства на встрече с участниками Совета католических епископов Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые на белорусскую землю одновременно прибыли почти 50 высших католических иерархов Старого Света. Темы нынешней встречи – молодежь и ее роль в современном обществе и, конечно же, проблемы, актуальные для всей Европы. Это экономическая нестабильность, тотальная миграция, британский Брексит.

Обращаясь к гостям, глава государства выступил за повышение роли церкви в стране и мире, призвал священнослужителей более активно доносить свою позицию. В то же время в Беларуси многие десятилетия мирно соседствуют разные религии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: То, что вы приехали в Минск и решили провести здесь Совет, – вы поступили правильно. Мы это ценим, и это не просто лишний раз подтверждает, что мы – та страна, которая одобрена вами, как миролюбивое, безопасное государство, но и как страна, которая может служить примером спокойствия и нормальной жизни человека, где спокойно уживаются, как у нас говорят, разные религии и разные национальности. Мы это ценим. И ваше собрание здесь обязывает нас к еще большей ответственности в плане единения национальностей и религий.

Вы знаете, что мы не могли стоять в стороне, когда вспыхнул конфликт на юго-востоке Украины. Мы делали и продолжим делать всё от нас зависящее, чтобы минский процесс, минские соглашения, которым нет альтернативы, способствовали скорейшему восстановлению мира на украинской земле.

Я убежден, что здесь важную роль и вообще в урегулировании конфликтов, выстраивании диалога между различными народами и государствами, в объединении в конце концов людей могут и обязаны сыграть религиозные конфессии.

Скажу вам прямо: настало время, чтобы ваш голос был настоятельным и его услышали все политики и государственные деятели, от которых зависит мир и безопасность на нашей планете.