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Нашествие мартовских котов в Минске

19 марта 2008 18:31
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Кот и она, кот-пегас, даже штрих-кот застыли в масле и графике. В столичном Дворце искусств открылась ежегодная благотворительная выставка-продажа. Вырученные средства пойдут на лечение студентки Галины Жыжневич, она пострадала в автомобильной катастрофе.

Всего же на экспозиции свои работы представили более 100 мастеров из семи стран. В их числе белорусский художник Александр Ксендзов и итальянец Гвидо Санчилио. Он принимает участие в выставке уже второй раз. Главный образ его картин - коты в Древнем Риме.
# Культура

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