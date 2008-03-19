Нашествие мартовских котов в Минске

Кот и она, кот-пегас, даже штрих-кот застыли в масле и графике. В столичном Дворце искусств открылась ежегодная благотворительная выставка-продажа. Вырученные средства пойдут на лечение студентки Галины Жыжневич, она пострадала в автомобильной катастрофе.



Всего же на экспозиции свои работы представили более 100 мастеров из семи стран. В их числе белорусский художник Александр Ксендзов и итальянец Гвидо Санчилио. Он принимает участие в выставке уже второй раз. Главный образ его картин - коты в Древнем Риме.