Народный артист России Юрий Антонов отмечает 65-летие

Его голос ещё в советские времена стал известен далеко за рубежом. А он сам — обладатель премии «Овация» в номинации «Живая легенда».

Певец запомнился широкой публике как автор и исполнитель нескольких сотен шлягеров. У музыканта около тридцати песенных альбомов, общий тираж которых — выше сорока восьми миллионов экземпляров. Наиболее популярные из них — «Крыша дома твоего», «Поверь в мечту» и другие много раз были переизданы.

Сейчас юбиляр живёт в Москве. Хотя первые шаги на музыкальный Олимп он сделал именно в Беларуси. Около двадцати лет Антонов прожил в Молодечно, где закончил музыкальное училище. Также он был солистом-инструменталистом Белорусской государственной филармонии.

Жанна Антонова, сестра Юрия Антонова:

— Он любит приезжать в Беларусь, общаться с белорусским народом. У него много друзей в Беларуси. Почти все его друзья детства — именно с Беларуси.

Валерий Пестов, режиссёр:

— Он вырос в Беларуси, страдал, влюблялся… Можно сказать, что песня «Крыша дома твоего» – о Беларуси.

Юрия Антонова с 65-летием поздравил Президент Беларуси, отметив, что творческая судьба артиста неразрывно связана с белорусской землёй.