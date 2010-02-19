Прямой эфир

Народный артист России Юрий Антонов отмечает 65-летие

19 февраля 2010 18:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Его голос ещё в советские времена стал известен далеко за рубежом. А он сам — обладатель премии «Овация» в номинации «Живая легенда».

Певец запомнился широкой публике как автор и исполнитель нескольких сотен шлягеров. У музыканта около тридцати песенных альбомов, общий тираж которых — выше сорока восьми миллионов экземпляров. Наиболее популярные из них — «Крыша дома твоего», «Поверь в мечту» и другие много раз были переизданы.

Сейчас юбиляр живёт в Москве. Хотя первые шаги на музыкальный Олимп он сделал именно в Беларуси. Около двадцати лет Антонов прожил в Молодечно, где закончил музыкальное училище. Также он был солистом-инструменталистом Белорусской государственной филармонии.

Жанна Антонова, сестра Юрия Антонова:
— Он любит приезжать в Беларусь, общаться с белорусским народом. У него много друзей в Беларуси. Почти все его друзья детства — именно с Беларуси.

Валерий Пестов, режиссёр:
— Он вырос в Беларуси, страдал, влюблялся… Можно сказать, что песня «Крыша дома твоего» – о Беларуси.

Юрия Антонова с 65-летием поздравил Президент Беларуси, отметив, что творческая судьба артиста неразрывно связана с белорусской землёй.

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
19 февраля 2010 13:59

Видео. Футбол по-британски: один мяч гоняют одновременно несколько тысяч человек

19 февраля 2010 13:53

Народному артисту Беларуси и СССР Геннадию Овсянникову - 75!

19 февраля 2010 10:51

Руководитель Молодежного театра Модест Абрамов: Мы платим огромные деньги за аренду, отдаем все, что зарабатываем