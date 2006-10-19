Прямой эфир

Народному фольклорно-этнографическому ансамблю Неруш исполнилось 25 лет

19 октября 2006 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Уже четверть столетия этот коллектив энтузиастов собирает национальную музыку, песни, обряды и обычаи в фольклорных экспедициях по разным регионам Беларуси.

Неруш - лауреат многих республиканских и международных фестивалей и конкурсов. В день юбилея участники ансамбля дадут праздничный концерт.

Сначала в ансамбле было восемь человек, теперь их двадцать пять. Все увлечены любимым делом. Фонограммами никогда не пользуются. Может быть поэтому Неруш - лауреат многих республиканских и международных конкурсов народного творчества, самые запоминающиеся из которых Сузоре, "Балтика" и "Фолькмут".

Многие участники ансамбля и за семейным ужином обсуждают новые песни и танцевальные постановки. Таких музыкальных семей в ансамбле - три. Одна из них- Виктор и Надежда Воронины.
Праздничный концерт, посвященный 25-летию со дня образования ансамбля "Неруш" начнется 19 октября в 19.00 в зале Лицея БГУ. Участники коллектива обещают, что он будет незабываемым.

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
19 октября 2006 11:45

В Бресте открылся Первый республиканский форум студентов-архитекторов

19 октября 2006 07:24

Минский кинотеатр "Пионер" открывает новый сезон после ремонта

19 октября 2006 07:22

У Германии появился свой Лувр