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Народному артисту России, альтисту и дирижёру Юрию Башмету – 65!

24 января 2018 09:08
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Новости России. Юрий Башмет отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народному артисту России, альтисту и дирижёру Юрию Башмету – 65! -1

Народному артисту России, альтисту и дирижёру Юрию Башмету – 65! -3

Народному артисту России, всемирно известному альтисту и дирижеру – 65 лет. В нашей стране он хорошо известен своим фестивалем. Более десятилетия Башмет собирает в Минске звезд академической музыки исполнительского искусства. Проект стал неотъемлемой частью культурной жизни Беларуси и приобрел мировой статус.

Артист – один из самых титулованных музыкантов современности.

С юбилеем Юрия Башмета поздравил Президент Беларуси.

# Культура # Юбилеи # Фотофакт

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