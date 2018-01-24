Народному артисту России, альтисту и дирижёру Юрию Башмету – 65!

Народному артисту России, всемирно известному альтисту и дирижеру – 65 лет. В нашей стране он хорошо известен своим фестивалем. Более десятилетия Башмет собирает в Минске звезд академической музыки исполнительского искусства. Проект стал неотъемлемой частью культурной жизни Беларуси и приобрел мировой статус.

Артист – один из самых титулованных музыкантов современности.