Народному артисту России Александру Калягину исполнилось 65 лет

В кино и театре он сыграл около шестидесяти ролей.

Калягин - актер универсальный, имеющий поразительную способность к пластическому перевоплощению. Будь то чеховская мелодрама "Неоконченная пьеса для механического пианино" Никиты Михалкова или эксцентрическая комедия Виктора Титова "Здравствуйте, я ваша тетя!". Александр Калягин создал свой театр, куда приглашает на спектакли режиссеров и актеров. А с 1996 года возглавляет театральное общество России.

Президент Беларуси поздравил Александра Калягина с юбилеем. "Ваше творчество пользуется большой популярностью в Беларуси. Мы знаем и высоко ценим Ваши заслуги в деле укрепления дружбы и сотрудничества между народами Беларуси и России", - подчеркнул в поздравлении глава государства.

Поздравляя народного артиста России Александра Калягина с 65-летием, белорусский Президент особо отметил, что свидетельством широкого общественного признания значительного личного вклада Александра Калягина в формирование культурного пространства двух стран стало присуждение ему премии Союзного государства в области литературы и искусства.