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Народному артисту Беларуси Михаилу Козинцу – 70

18 мая 2008 13:50
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Имя этого музыканта и педагога хорошо известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Национальный академический народный оркестр Беларуси имени Жиновича под руководством Михаила Козинца дал дорогу в жизнь многим произведениям белорусских композиторов. Коллектив побывал с сотнями концертов во всех уголках нашей республики и за рубежом.

Михаил Козинец – неизменный участник самых престижных международных фестивалей. Он – лауреат Государственной премии Беларуси, премии "За духовное возрождение" и награжден орденом Франциска Скорины.

С юбилеем народного артиста Беларуси Михаила Козинца поздравил глава государства Александр Лукашенко.

# Культура

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