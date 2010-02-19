Народному артисту Беларуси и СССР Геннадию Овсянникову - 75!

Более полувека он посвятил Купаловской сцене, а его яркий и самобытный талант неподражаем и любим.

В творческом багаже актёра более 80 ролей белорусского, русского, классического и зарубежного репертуара. Много лет он плодотворно сотрудничает с белорусским радио и телевидением.

Известность к Овсянникову пришла после роли Терешки Колобка в «Трибунале». Потом были дед Цыбулька в спектакле «Таблетку под язык», а также фильмы «Долгие вёрсты войны» и "Последнее лето детства". За исполнение роли изобретателя Мурашко в спектакле «Мудромер» Геннадий Овсянников удостоен Государственной премии Беларуси.



С Днём рождения артиста поздравил Президент Александр Лукашенко.