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Народному артисту Беларуси и СССР Геннадию Овсянникову - 75!

19 февраля 2010 13:53
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Более полувека он посвятил Купаловской сцене, а его яркий и самобытный талант неподражаем и любим.

В творческом багаже актёра более 80  ролей белорусского, русского, классического и зарубежного репертуара. Много лет он плодотворно сотрудничает с белорусским радио и телевидением.

Известность к Овсянникову пришла после роли Терешки Колобка в «Трибунале». Потом были дед Цыбулька в спектакле «Таблетку под язык», а также фильмы «Долгие вёрсты войны» и "Последнее лето детства".  За исполнение роли изобретателя Мурашко в спектакле «Мудромер» Геннадий Овсянников удостоен Государственной премии Беларуси.

С Днём рождения артиста поздравил Президент Александр Лукашенко.

# Культура

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