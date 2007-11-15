Народному артисту Беларуси Анатолию Ярмоленко исполняется 60

Юбилейный концерт певца "Моя дорога" состоится сегодня во Дворце Республики.

Поздравят популярного белорусского исполнителя отечественные и зарубежные звезды эстрады, среди которых Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Верка Сердючка.

В день рождения осуществится давняя мечта Анатолия Ярмоленко выступить с Демисом Руссосом. На концерте будут звучать как премьерные песни, так и хорошо известные, популярность которых исчисляется десятками лет.

С юбилеем народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко поздравил Президент Александр Лукашенко. "Своим непревзойденным исполнительским мастерством и высоким профессионализмом Вы завоевали поистине всенародную популярность и признание в Беларуси и за рубежом", - говорится в поздравлении.

"Мы высоко ценим Вас не только как выдающегося артиста, но и как человека твердой гражданской позиции, замечательного педагога, который немало сил отдает воспитанию талантливой молодежи".

Глава государства пожелал юбиляру здоровья, неиссякаемого вдохновения, счастья и добра.

