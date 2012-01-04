Народная проза сказочницы Лидии Цибульской пополнит список нематериального историко-культурного наследия Беларуси

Новости Беларуси, Минская область. Сказки и песни Лидии Цибульской из деревни Могильно уже стали достоянием не только нашей страны. Устное творчество хранится в клубе ЮНЕСКО. Что интересно, сказочные истории женщина не записывала. Все «записано» в памяти. Но в год книги, возможно, ее творчество наконец-то станет доступно читателю.

Она сама будто из сказки. Лидию Михайловну мы застали на печи. В детстве на этой же самой печи она слушала фантастические рассказы своего дедушки. Многое запомнила и от мамы. Сотни сказок долгое время нигде не были записаны. Все — по памяти.

Лидия Цибульская, жительница деревни Могильно Узденского района:

Яно ўжо не згубіцца. Яно ўжо ў клубе ЮНЕСКА, і ў Францыю адасланы песні мае і казкі. Так што мае казкі ўжо ўсюды знаюць.

Сегодня Лидии Михайловне 85 лет. Недавно она начала сочинять и собственные сказки. Про карандаш: что и как он писал. Про несчастную любовь. Ее девиз — жить весело. И дети свою маму помнят такой — с улыбкой и с песней.

Николай Цибульский, сын:

Работала и пела. Выступала и на телевидении — сказки рассказывала, и концерты её телевидение показывало.

Во время нашей беседы Лидия Михайловна все же вспомнила — есть записи. Две тетради с песнями — рукописное воплощение. Она мечтает, что сможет взять в руки и книгу со своими сказками. Все же печатное слово — самый надежный хранитель.

Лидия Цибульская, жительница деревни Могильно Узденского района:

Гэтыя песні бралі ў Акадэмію навук, там перапісвалі і мяне вызывалі з дачкою — і я там спявала.

Лидия Михайловна еще помнит те времена, когда люди жили без Интернета, а получали информацию с помощью книг и элементарного общения. Поэтому и смогла не только запомнить сказочные истории, но и сохранить их. Уникальная коллекция теперь станет доступна каждому. Через шелест страниц. В 2015-ом теперь уже литературное достояние пополнит список нематериального историко-культурного наследия Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.