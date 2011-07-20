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Народная артистка СССР Людмила Чурсина отмечает юбилей — ей исполнилось 70 лет

20 июля 2011 07:57
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Её кинодебют состоялся в 1961 году в киноленте «Когда деревья были большими».

Всего же в ее фильмографии более 70 кинолент. За роль в картине «Журавушка» Чурсина получила Гран-при Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Что касается сцены, то с 1984 года Чурсина служит в театре Российской армии. Сейчас актриса работает над новой постановкой.

С юбилеем народную артистку СССР Людмилу Чурсину поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что в нашей стране её творчество пользуется огромным признанием и поистине всенародной любовью.

# Культура

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