Народная артистка СССР Людмила Чурсина отмечает юбилей — ей исполнилось 70 лет

Её кинодебют состоялся в 1961 году в киноленте «Когда деревья были большими».

Всего же в ее фильмографии более 70 кинолент. За роль в картине «Журавушка» Чурсина получила Гран-при Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Что касается сцены, то с 1984 года Чурсина служит в театре Российской армии. Сейчас актриса работает над новой постановкой.

С юбилеем народную артистку СССР Людмилу Чурсину поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что в нашей стране её творчество пользуется огромным признанием и поистине всенародной любовью.