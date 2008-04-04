Народная артистка СССР Элина Быстрицкая отмечает свой юбилей

Ее дебют в кино состоялся 54 года назад. После главной роли в фильме "Неоконченная повесть" ее назвали лучшей актрисой года.

Однако судьбоносной для Быстрицкой стала Аксинья в "Тихом Доне" Сергея Герасимова. Сейчас актриса продолжает творческую деятельность в Малом театре Москвы. Она переиграла практически всю русскую классику и стала примадонной этого старейшего российского театра.

С юбилеем народную артистку СССР поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства, в частности, отметил, что белорусские зрители хорошо знают и любят Элину Быстрицкую как выдающуюся актрису, чье искусство обогащает сокровищницу мировой культуры.

