Найдена неизвестная ранее картина Ван Гога

В музее голландского города Зволле обнаружена неизвестная ранее картина Винсента Ван Гога «Мельница Ле Блют-фин».

На холсте изображена мельница и часть улицы на Монмартре в Париже. Его авторство установила экспертная комиссия из музея Ван Гога в Амстердаме. Хотя работа написана в не свойственной импрессионизму XIX века манере, специалисты утверждают, что она принадлежит кисти великого художника. На это указывают некоторые особенности техники письма, тип красок, яркие цвета, размеры и структура холста, а также штамп парижского магазина художественных принадлежностей на обороте картины, в который Ван Гог нередко отдавал свои работы на продажу.

Таким образом, можно сказать, что впервые с 1995 года была найдена новая, до сих пор не известная работа Ван Гога. Считается, что всего художник написал около 900 картин.

Ранее полагали, что это полотно, датируемое 1886 годом, являлось работой неизвестного мастера. Оно было куплено в Париже 35 лет назад основателем музея — Дирком Ханнема для своей частной коллекции у торговца антиквариатом и произведениями искусства, который не придавал работе большого значения. Тогда коллекционер заплатил за него 6,5 тыс. франков (около 1 тыс. евро в современном эквиваленте). После его смерти картина постоянно находилась в хранилище музея, где пролежала с 1986 года до наших дней, и выставлялась на экспозицию лишь дважды, передает БЕЛТА.

Интересно, что сам Ханнема изначально утверждал, что приобретенный им холст написан Ван Гогом. Однако никто ему не верил, поскольку ранее он был замешан в покупке нескольких картин якобы кисти Йоханнеса Вермеера для музея Роттердама, позднее оказавшихся подделками.