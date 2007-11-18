Над его фильмами зрители смеются и плачут уже более полувека

Непревзойденный мастер кинокомедии Эльдар Рязанов отмечает 80-летний юбилей.

Он заявил о себе уже самой первой художественной картиной: снятая им в 1956 году музыкальная комедия "Карнавальная ночь" имела оглушительный успех. С тех пор практически все его работы становились всенародно любимыми.

Эльдар Рязанов снял целую обойму блистательных фильмов, над которыми зрители смеются и плачут уже более полувека: "Девушка без адреса", "Берегись автомобиля", "Зигзаг удачи", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Старики-разбойники", "Гараж", "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные". А кинофильм "Ирония судьбы" уже 30 лет служит непременным атрибутом новогоднего праздника в каждом доме.

По своей популярности Эльдар Рязанов не уступает героям своих фильмов, чему во многом способствовал его многолетний опыт ведущего телепередачи "Кинопанорама", а также созданные им более 200 авторских телепрограмм. Успешным оказалось для него и писательское творчество: Эльдар Рязанов - автор ряда книг и сборника стихов "Ностальгия".

Народного артиста СССР с юбилеем поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "В историю кинематографа вы вошли как выдающийся режиссер-гуманист, непревзойденный мастер комедийного жанра. Созданные вами замечательные фильмы, наполненные мудростью, любовью к людям, добрым юмором и чудесной, задушевной музыкой, стали классикой российского и мирового киноискусства", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко отметил, что творчество Эльдара Рязанова пользуется огромной популярностью и признанием в Беларуси. "Мы высоко ценим ваш вклад в укрепление дружбы и культурных связей между нашими братскими народами", - подчеркнул глава государства.