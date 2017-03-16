Национальный костюм XX века: выставка воссозданной зимней однжды мужчин и женщин открылась в Витебске

Новости Беларуси. Национальный костюм начала XX века. Каков он? Из чего и по каким канонам сшит? На эти вопросы можно найти ответы в Витебском областном центре народного творчества. Здесь открылась выставка воссозданных зимних одеяний мужчин и женщин, живших больше 100 лет назад в северном регионе страны. Всего – почти полсотни комплектов одежды, а также многочисленные головные уборы, рукавицы, носки, платки, шарфы и шали. Созданы они руками мастериц из 15 домов ремесел Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Гиловейня, методист-мастер Лиозненского дома ремесел:

Это белорусская свитка. Использовалось 1200, называется шерсть сливер. Тонкая шерсть. Даже видно, что с примесями растительности.

Наталья Лисовская, доцент кафедры дизайна и моды Витебского государственного технологического университета:

В условиях глобализации возник интерес к национальной культуре. И, соответственно, белорусы не остались в стороне. И точно так же молодежь сейчас интересуется вытинанкой, орнаментами, вышивкой. И вы можете посмотреть, как актуальны такие рисунки на майках, на кроках.

Историки-реконструкторы изучили специальную литературу, живопись, фотографии, выслушали сотни рассказов местных жителей о том, как выглядел наряд в том или ином местечке или поселении.

Особое внимание – орнаментам. Ведь даже незначительный дополнительный элемент разрушит магическую силу рисунка и перестанет оберегать хозяина.