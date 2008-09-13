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Национальный художественный музей будет праздновать День города до утра

13 сентября 2008 16:31
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Здесь приготовили много интересных сюрпризов: открыты все экспозиции и выставки. В эту праздничную ночь здесь можно будет увидеть даже дам и кавалеров в одеждах эпохи Великого княжества Литовского, а если повезет, то и сфотографироваться с ними.

Главным событием "Ночи Искусств" в Национальном художественном музее станет открытие выставки известного белорусского фотохудожника и поэта Георгия Лихтаровича "Windows. Окна" . Музыкальная программа музея откроется выступлением квинтета Президентского духового оркестра. Музыка будет звучать в художественном почти до двух часов ночи.
# Культура # Музеи # День города в Минске - 2014

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