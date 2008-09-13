Национальный художественный музей будет праздновать День города до утра

Здесь приготовили много интересных сюрпризов: открыты все экспозиции и выставки. В эту праздничную ночь здесь можно будет увидеть даже дам и кавалеров в одеждах эпохи Великого княжества Литовского, а если повезет, то и сфотографироваться с ними.



Главным событием "Ночи Искусств" в Национальном художественном музее станет открытие выставки известного белорусского фотохудожника и поэта Георгия Лихтаровича "Windows. Окна" . Музыкальная программа музея откроется выступлением квинтета Президентского духового оркестра. Музыка будет звучать в художественном почти до двух часов ночи.