Национальный художественный музей Беларуси приглашает отправиться в путешествие на Кубань

Представленные в экспозиции картины написаны в 50-е годы ХХ века и прибыли к нам из Краснодарского музея.

Их стили — от соцреализма до постмодернизма, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. При этом произведения объединяет общая тема богатой и живописной природы края. Здесь и степи, и горы, и морское побережье. Полотна запечатлели исторические события, неординарных личностей и обычных людей.

Светлана Богачева, смотритель национального художественного музея Республики Беларусь:

Выставка «Земля кубанская» очень долгожданная и для нас почти родная. Во всех картинах есть знакомые белорусам моменты.