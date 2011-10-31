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Национальный художественный музей Беларуси приглашает отправиться в путешествие на Кубань

31 октября 2011 06:39
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Представленные в экспозиции картины написаны в 50-е годы ХХ века и прибыли к нам из Краснодарского музея.

Их стили — от соцреализма до постмодернизма, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. При этом произведения объединяет общая тема богатой и живописной природы края. Здесь и степи, и горы, и морское побережье. Полотна запечатлели исторические события, неординарных личностей и обычных людей.

Светлана Богачева, смотритель национального художественного музея Республики Беларусь:
Выставка «Земля кубанская» очень долгожданная и для нас почти родная. Во всех картинах есть знакомые белорусам моменты.

# Культура # Белоруссия # Музеи

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