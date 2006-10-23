Национальный художественный музей Беларуси начал сезон с открытия новой коллекции

Коллекция русского искусства XVIII - начала XX веков теперь будет располагаться в пяти залах действующего главного корпуса музея.Ранее в этих залах находились коллекции белорусского, западного и русского искусства. В четырех залах разместится коллекция живописи, а в пятом - печатная графика, а также произведения декоративно-прикладного искусства. Среди хорошо знакомых работ выдающихся русских художников в обновленных залах также появятся картины, которые в музее не экспонировались многие годы. В новом здании музея, открытие которого намечено на декабрь нынешнего года, будет представлена уникальная экспозиция под названием "Из истории музея", рассказывающая об этапах становления учреждения и его будущих планах.