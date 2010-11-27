Национальный академический театр снова возвращается к вечной истории о «Тристане и Изольде»

К средневековой легенде о любви рыцаря и королевы белорусский балет обращался не раз: в 1944-м — хореографическая миниатюра «Безумный Тристан», в 1958-м — «Тристан» и, наконец, одноименная «Тристан и Изольда» в 1963-м году. Нынешнюю постановку осуществил художественный руководитель балета, Народный артист Беларуси Юрий Троян.

Подробного сценического изложения знаменитого средневекового рыцарского романа здесь вы не увидите. И дело даже не в том, что спектакль «Тристан и Изольда» одноактный. На сцене — определенный срез истории, когда о любви главных героев уже всем известно, а действие определяют отношения трех основных персонажей.

Позади и сватовство Тристана от имени короля Марка, и любовный напиток. Но новаторство, разумеется, не только в нестандартном по сюжету начале спектакля. В отличие от предыдущей постановки новому балету чужда сдержанность. На больших подмостках — большие эмоции. И большая хореографическая нагрузка. Ведь в полчаса действия нужно вместить невероятное количество танцевальных фигур.

Денис Климук, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Если сюжет какой-то другой ,и историю можно развить на два акта — это одно: сгладить тяжелые моменты, разделить их на несколько частей, есть время для отдыха и для того, чтобы подумать. Здесь этого времени нет.

Николай Колядко, дирижер–постановщик Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Музыка очень сложная. Но она настолько самодостаточная, настолько украшает и дает возможность артистам заглянуть в те глубины, о которых они и сами не подозревали.

Символично, но именно сольная партия в «Тристане и Изольде» в 1963 году стала первой в карьере когда-то юного танцовщика, а теперь уже Народного Юрия Трояна. Сегодня он вернулся к судьбоносному балету, только уже как автор либретто, хореограф и постановщик. Реализовал давнюю мечту.

Юрий Троян, художественный руководитель балета Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, Народный артист Беларуси:

Человек, который, особенно в молодые годы, сталкивается с такой темой, с такой музыкой — оставляет, конечно, неизгладимые впечатления. И мне очень хотелось однажды сделать свою версию.

Спектакль уникален еще и тем, что среди задействованных в нем солистов девушка лишь одна — Изольда. Все остальные танцоры — мужчины. И им приходится нелегко: средневековые костюмы с металлическими вставками достаточно тяжелы по весу. Чего не скажешь о декорациях.

Александр Костюченко, художник-постановщик Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Балетные спектакли и отличаются тем, что они легкие, воздушные. Поэтому это в основном мягкая подвеска, минимум жестких декораций.

На одних «Тристана и Изольду» — четыре состава солистов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Что интересно, в одном из них влюбленных «танцуют»... муж и жена в реальной жизни — Денис Климук и Ольга Гайко. Но даже несмотря на то, что в партнерах супруг, Ольга свою роль приняла не сразу.

Ольга Гайко, ведущая солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Мне сложно было входить в этот образ. Не могла представить, какой должна быть Изольда. В процессе работы я стала понимать и мне стало нравиться то, что я делаю.