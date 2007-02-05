Национальные библиотеки Беларуси и Эстонии подписали соглашение о сотрудничестве

Документ открывает новую страничку двустороннего взаимодействия в области культуры, которое заметно активизировалось за последнее время. В 2006 году в Эстонии прошли шесть выставок белорусских художников, выступили более десяти наших художественных коллективов. В настоящее время в Национальной библиотеке Эстонии открыта выставка литературы "Беларусь сегодня", которая знакомит эстонских читателей с последними новинками белорусских издательств.