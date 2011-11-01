Национальную музыкальную премию впервые вручат в Беларуси

Яркое шоу готовит телеканал СТВ совместно с Министерством культуры республики. Лучших эстрадных артистов, авторов, аранжировщиков и даже музыкальных критиков профессиональное жюри определит в 16 номинациях.

Кроме того, учреждено 5 специальных призов. По мнению организаторов, проект поспособствует здоровой конкуренции, а значит еще более качественному эстрадному продукту. Заявки от исполнителей принимаются до 15 ноября. Само же шоу пройдет 13 декабря во Дворце Республики, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Алексей Хлестов:

Это соревнование, дух соревнования в рамках Беларуси, в рамках нашей культуры. Пусть это будет или белорусскоязычная песня или с русскими словами — неважно. Здесь мы доказываем и себе, и публике то, что мы можем делать лучшую музыку, что каждый артист стремится быть первым. И это правильно.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Национальная музыкальная премия обязательно должна открывать новые имена. Поэтому кроме 16 номинаций, 5 спецпризов у нас есть «Новое имя» и «Авторский дебют» — это как раз возможность для никому не известного автора заявить новую песню. И, кстати, один из спецпризов — это возможность записать новую песню уже со звёздами белорусской эстрады.