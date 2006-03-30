Национальному оркестру симфонической и эстрадной музыки под руководством Михаила Финберга в 2006 году исполняется 20 лет

Свой юбилей оркестр громко отметит на "Славянском базаре в Витебске", где представит свою новую программу. В рамках акции "Майстры мастацтваў за маладую _ кв_тнеючую Беларусь" концерты оркестра сегодня проходят во всех областных центрах республики. К 20-летию Чернобыльской трагедии специальный концерт оркестр даст в Черикове. В конце года белорусским слушателям будет представлена большая музыкальная программа, посвященная известному поэту-песеннику и заслуженному деятелю культуры Беларуси Адаму Русаку. На встрече с журналистами Народный артист Беларуси Михаил Финберг отметил проблему подготовки музыкальных кадров.