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Национальному оркестру симфонической и эстрадной музыки под руководством Михаила Финберга в 2006 году исполняется 20 лет

30 марта 2006 11:08
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Свой юбилей оркестр громко отметит на "Славянском базаре в Витебске", где представит свою новую программу. В рамках акции "Майстры мастацтваў за маладую _ кв_тнеючую Беларусь" концерты оркестра сегодня проходят во всех областных центрах республики. К 20-летию Чернобыльской трагедии специальный концерт оркестр даст в Черикове. В конце года белорусским слушателям будет представлена большая музыкальная программа, посвященная известному поэту-песеннику и заслуженному деятелю культуры Беларуси Адаму Русаку. На встрече с журналистами Народный артист Беларуси Михаил Финберг отметил проблему подготовки музыкальных кадров.
# Культура

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