Национальному академическому театру имени Горького исполнилось 75 лет

Любовь зрителей театр завоевал оригинальностью постановок и блестящей игрой актеров.

Комедии, мелодрамы, мюзиклы и рок-оперы... Ростислав Янковский, Бэла Масумян и Наталья Гайда стали визитными карточками "Русского" театра.

Отмечать юбилей театра 30 ноября будут в узком кругу - официальные лица, коллектив театра и близкие родственники.

С юбилеем театра имени М.Горького коллектив поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Ваш коллектив с честью подтверждает статус национального театра, обогащает репертуар лучшими образцами классической и современной драматургии, достойно представляет нашу страну на гастролях и международных фестивалях", - отметил глава государства. Президент пожелал коллективу яркой и интересной творческой судьбы, наполненной незабываемыми премьерами и радостными встречами с многочисленными поклонниками.