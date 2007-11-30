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Национальному академическому театру имени Горького исполнилось 75 лет

30 ноября 2007 08:59
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Любовь зрителей театр завоевал оригинальностью постановок и блестящей игрой актеров.

Комедии, мелодрамы, мюзиклы и рок-оперы... Ростислав Янковский, Бэла Масумян и Наталья Гайда стали визитными карточками "Русского" театра.
Отмечать юбилей театра 30 ноября будут в узком кругу - официальные лица, коллектив театра и близкие родственники. 

С юбилеем театра имени М.Горького коллектив поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Ваш коллектив с честью подтверждает статус национального театра, обогащает репертуар лучшими образцами классической и современной драматургии, достойно представляет нашу страну на гастролях и международных фестивалях", - отметил глава государства. Президент пожелал коллективу яркой и интересной творческой судьбы, наполненной незабываемыми премьерами и радостными встречами с многочисленными поклонниками.

# Культура

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