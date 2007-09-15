Национальной библиотеке Беларуси исполнилось 85 лет

Накануне юбилея в "алмазе знаний" открылись две новые экспозиции.

Многочисленные книги, документы, фотографии рассказывают об истории библиотеки и ее роли в мировом информационном пространстве. Отметим, что сегодня Национальная библиотека - это библиографический, культурный и социополитический центр страны. Это почти 8,5 миллионов экземпляров книжного фонда и более 70 тысяч пользователей.

37 лет стажа и все в Национальной библиотеке. За эти годы Татьяна Минченя не только изучила книжные фонды, но и запомнила имена постоянных читателей. Со сменой прописки библиотеки, говорит Татьяна Николаевна, изменилось многое. Но главное, что Национальная библиотека стала притягательной практически для всех.

Четверть территории среднего европейского государства. Такова общая площадь новой Национальной библиотеки. Однако ее сотрудники гордятся другими цифрами: почти 8,5 миллионов экземпляров книжного фонда и 70 тысяч читателей. Многие из них, в библиотеке готовы прописаться.

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Республики Беларусь: "Традиционно собирая печатные документы, мы особое внимание уделили работе с электронными документами. Сейчас мы обеспечиваем доступ к 100 комплексам информационных ресурсов и таким образом перекрываем информационное пространство мира."

45 секунд на лифте и ты на высоте 73 метра. Здесь голова кружится не от полученных в библиотеке знаний, а от удивительной панорамы столицы. Смотровая площадка, многочисленные читательские залы, огромный книжный фонд. Неудивительно, что каждый день в библиотеку приходят 200 новых читателей. А это для такой новой, но уже совсем немолодой жемчужины знаний - самый лучший подарок и не только в день рождения.

Белорусская нация - одна из самых читающих в мире. К примеру, среднестатистический минчанин один раз в год обязательно посещает библиотеку.

Коллектив национальной библиотеки с 85-летним юбилеем поздравил глава государства Александр Лукашенко: "Созданная в начале XX столетия она с первых дней существования взяла на себя функции главного книгохранилища, библиографического, культурного и социополитического центра республики. Пройденный коллективом библиотеки путь - это образец самоотверженного и искреннего служения идеалам добра, гуманизма и просвещения", - говорится в поздравлении.

Президент страны пожелал сотрудникам библиотеки и ее читателям крепкого здоровья, энергии и дальнейших трудовых свершений.

