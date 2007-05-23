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Национальное агентство по туризму приглашает на родину Янки Купалы и Якуба Коласа

23 мая 2007 13:36
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К 125-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа Национальное агентство по туризму подготовило тематические экскурсии.Например, маршрут "На родину Якуба Коласа" расскажет о жизни и творчестве выдающегося белорусского поэта. Желающие побывают на родине писателя в Акинчицах, а также в деревне Николаевщина, на хуторе Смольня, посетят экспозиции филиала Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа. Литературная экскурсия "Земля Купалы" знакомит с памятными местами Беларуси, связанными с жизнью и творчеством белорусского поэта: Минск - Заславль - Радошковичи - Вязынка. Туристы увидят дом, где родился поэт, посетят филиал Государственного музея Купалы. Всю необходимую информацию и подробности маршрутов можно получить на официальном сайте Национального агентства по туризму или непосредственно у специалистов агентства.
# Культура

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