Национальное агентство по туризму приглашает на родину Янки Купалы и Якуба Коласа

К 125-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа Национальное агентство по туризму подготовило тематические экскурсии.Например, маршрут "На родину Якуба Коласа" расскажет о жизни и творчестве выдающегося белорусского поэта. Желающие побывают на родине писателя в Акинчицах, а также в деревне Николаевщина, на хуторе Смольня, посетят экспозиции филиала Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа. Литературная экскурсия "Земля Купалы" знакомит с памятными местами Беларуси, связанными с жизнью и творчеством белорусского поэта: Минск - Заславль - Радошковичи - Вязынка. Туристы увидят дом, где родился поэт, посетят филиал Государственного музея Купалы. Всю необходимую информацию и подробности маршрутов можно получить на официальном сайте Национального агентства по туризму или непосредственно у специалистов агентства.