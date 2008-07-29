Национальная телекомпания "Беларусьфильм" совместно с россиянами приступила к съемкам телевизионной драмы "Снайпер"

В главных ролях – звезды российского кинематографа – Дмитрий Певцов, Мария Миронова и Алина Сергеева.

48 съемочных дней, около ста постановочных сцен, тонны декораций и километры отснятой пленки. Это обобщенный список того, что предстоит съемочной группе в ближайшие месяцы. А сегодня так сказать, первый выстрел. 4-серийная телевизионная лента "Снайпер" – новый белорусско-российский фильм о войне. Авторы обещают, динамику, множество трюков и эффектные сцены, но, прежде всего, картина расскажет о человеческих чувствах.

Действие фильма происходит под Сталинградом и в маленьком немецком городе. Сталинград воссоздадут под Минском, в Смолевичах, а основные съемки пройдут в Мирском замке.

В главной роли старшего лейтенанта Яшина – звезда российского кинематографа Дмитрий Певцов. Играть характерные роли для Певцова не впервой. Он был и в роли царственного вельможи, и бандита поневоле и героя-любовника. И вот теперь война... Герою еще предстоит пережить потерю возлюбленной. Ее сыграет молодая, но уже известная российская актриса Алина Сергеева. Хрупкой девушке пришлось взять в руки снайперскую винтовку.

Кстати, российские звезды не единственные гости на белорусской съемочной площадке. Актерский ансамбль, вообще получился интернациональным. Еще приедут актеры из Польши, Германии и Литвы. Белорусы сыграют хоть и не главные, но не менее важные и запоминающиеся роли.

