Национальная музыкальная премия: как это было

Громкое во всех отношениях событие недели — первая Национальная музыкальная премия. Это еще один совместный проект СТВ и Министерства культуры. Лучшая песня года, лучший вокал, лучшая музыкальная группа, открытие года, и даже музыкальный журналист —всего 16 номинаций.

Инна Афанасьева, Заслуженная артистка Республики Беларусь, победитель в номинации «Лучший женский вокал» Национальной музыкальной премии:

Я не ожидала. Честно. Я не знаю, что сказать. Наверное, это здорово. Наверное, завтра я что-то пойму — я же блондинка всё-таки.

Это — первые закулисные эмоции белокурой поп-дивы Инны Афанасьевой. Именно ее триумф в номинации «Лучший женский вокал» дал старт церемонии награждения белорусского аналога «Грэмми». Проще говоря, Заслуженная артистка Афанасьева — первый победитель Национальной музыкальной премии в истории Беларуси.

на следующий день мы снова встретились с Инной. Дозвониться певице оказалось не так и просто: она весь день «на телефоне»: принимает поздравления от друзей и коллег. Но почивать на лаврах, как оказалось, у Афанасьевой времени нет.

Инна Афанасьева, Заслуженная артистка Республики Беларусь, победитель в номинации «Лучший женский вокал» Национальной музыкальной премии:

В моей голове уже рождаются новые проекты, новые концерты, которые мы обязательно осуществим в новом году. И будем участвовать в Национальной премии, чтобы побороться за новые награды и статуэтки.

Теперь и у нас есть свой «музыкальный Олимп». Желанный и долгожданный. Решением Министерства культуры Беларуси ежегодная премия телеканала СТВ «выросла» до Национальной.

Владимир Карачевский, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Артисты наши очень активно включились в процесс. Начали активно себя заявлять, подавать заявки. Прослушав этот материал — мы для себя обнаружили много ярких перспективных артистов, которые в будущем будут представлять нашу страну и за рубежом.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Задача непростая у нас, организаторов, чтобы это было действительно событием года. С полной ответственностью заявляю: здесь, на этой сцене будут все исполнители, которые в 2011 году проявили себя

Дворец Республики, парад звезд на «музыкальной дорожке» и непроницаемая завеса тайны до самого последнего момента. Пока еще ничьи шестнадцать статуэток и пять специальных призов. В специально созданную отборочную комиссию первой Национальной музыкальной премии вошли мэтры белорусской сцены, музыкальные критики, журналисты, продюсеры. Именно они решали, кто из шести сотен желающих попадет в номинации первой премии с солидным статусом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна Бондарчук, Народная артистка Беларуси, член отборочной комиссии Национальной музыкальной премии:

Не было таких глубоких разночтений, когда стоит крик, все мирно.

Анатолий Ярмоленко, Народный артист Беларуси, член отборочной комиссии Национальной музыкальной премии:

Я спадзяюся, што яна стане самай прэстыжная прэміяй. Я ганаруся тым, што меў гонар благаславіць яе у добры шлях.

Однако экспертный совет решал не всё. Победителя в самой народной номинации выбирали по итогам телефонного и интернет-голосования. Вот тут то и зашкаливал накал страстей. В итоге приз зрительских симпатий — у певицы Ирины Видовой.

Ирина Видова, обладатель Приза зрительских симпатий Национальной музыкальной премии:

Это лучшее, что могло случиться со мной на Националной музыкальной премии. За меня проголосовала публика. Не будем скрывать: для артиста самое главное — это любовь публики

Соревноваться, так по всем фронтам. На церемонии награждения Алексей Хлестов от счастья не переставал петь даже за кулисами. Он-таки обошел Дмитрия Колдуна и одержал победу в номинации «Лучший мужской вокал». Однако и Колдун дал достойный ответ конкуренту Хлестову: его хит «Корабли» — «Песня года».

А вот «Лучшей группой» стала «Троица» — отнюдь не попсовое этно-трио. Программу «Любовь — судьба» Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича на сцене Витебского амфитеатра окрестили лучшим концертом. А открытием 2011 годаназвали певца Тео — ранее известного как композитор Юрий Ващук.

Тео, певец, победитель в номинации «Открытие года» Национальной музыкальной премии:

Год был плодотворным. Я много работал. Спасибо жюри, Мининстерству культуры и СТВ за оценку моего творчества.

Сколько бы составов не сменила группа «Топлесс», зато продюсер у нее бессменный. Теперь еще и лучший — Максим Алейников. Повезло и группе «Да Винчи»: им пишет музыку самый-самый «автор года» — Леонид Ширин.

Группа «Da Vinci»:

Мы испытываем гордость за своего композитора. Но не только сегодня — лично я уже в течении 6 лет.

Первая «Национальная музыкальная» стороной не обошла и самую молодую Заслуженную артистку нашей страны — Алёну Ланскую.

Алёна Ланская, Заслуженная артистка Республики Беларусь, победитель в номинации «Лучшая песня на белорусском языке» Национальной музыкальной премии:

Лучшая белорусская песня — «Белая ластаўка». Это песня помогла мне победить на «Славянском базаре» в этом году. Музыка Владимира Кондрусевича, слова Ольги Болдаревой. Спасибо им за это

Сразу в нескольких амплуа предстали на сцене Дворца Республики и лица СТВ. Ведущая и певица Нина Богданова получила статуэтку как «лучший автор слов». А Ирина Хануник-Ромбальская была замечена в клипе года. К слову, эта победа — у группы «Litesound». Клип на песню «Увидимся в Вегасе» от начала и до конца — самостоятельная работа братьев Карякиных.

Группа «Litesound», победители в номинации «Лучший клип года» Национальной музыкальной премии:

Это было очень интересно: мы проявили себя не только как музыканты, но и как клипмейкеры. Музыка и клипы зачастую идут нераздельно. И наша задача была — создать идеальный клип, который полностью соответствует песне.

Раздавали на церемонии награждения и специальные призы. Так, мэтру отечественной эстрады Михаилу Финбергу — за развитие традиции белорусской песни. Ярким сценическим образом отличилась певица Венера. Саша Немо — аранжировками. А у группы «Проспект» состоялся громкий «авторский дебют».

Венера, певица, обладатель приза за лучшую постановку номера Национальной музыкальной премии:

Наконец-то меня оценили. Это очень радостно, это стимул для дальнейшего продвижения. Спасибо за эту премию.

Национальная премия — это действительно то, чего не хватало нашему эстрадному миру. Артистам нужен стимул. Зрителям и слушателям — качество, музыкальные интриги и свои герои. Вот она — новая ступень развития отечественного шоу-бизнеса.

Гюнешь, певица, номинант Национальной музыкальной премии:

Это такое грандиозное событие: все мои коллеги говорят об этом, все готовились и все такие красивые.

Церемония награждения отгремела, но кто не успел — тот все же не опоздал. Победителей Первой Национальной музыкальной премии зрители СТВ увидят и услышат уже 24 декабря — наш канал покажет телеверсию гала-концерта. Впрочем, эта «премиальная страница» — только начало масштабной музыкальной эпопеи. Белорусская эстрада уже начала работать на новый результат. Сомневаться не приходится: лучших из лучших в 2012-ом заметят и оценят.

Национальная музыкальная премия — список победителей