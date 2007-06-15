В Молодечно открывается 9-ый фестиваль белорусской песни и поэзии.

Национальная музыка и поэтическое слово звучат на концертных площадках, в парках и на улицах Молодечно. Здесь сегодня открывается фестиваль белорусской песни и поэзии. В этом году он посвящен 125-летию со дня рождения народных поэтов Беларуси - Янки Купалы и Якуба Коласа.

В Вязанке встретятся известные белорусские поэты и композиторы. А вечером на Центральной площади города состоится праздничное открытие фестиваля. В рамках музыкального форума состоится награждение победителей Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни "Молодечно-2007".

Приветствие участникам 9-го Национального фестиваля белорусской песни и поэзии направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Эта творческая акция - настоящий праздник, ярко свидетельствующий о том, что развитие национальной культуры является в нашей стране делом государственной важности". Глава государства выразил уверенность, что фестиваль обогатит свои славные традиции, откроет новые имена талантливых писателей и исполнителей, пополнит культурную сокровищницу белорусского народа яркими художественными достижениями.