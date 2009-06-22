Национальная библиотека выставит рисунки партизан

Возможность познакомиться с подпольной партизанской печатью 1942-1943 годов и увидеть рисунки партизан предоставит документально-художественная программа «Непокоренная Беларусь».

Открытие проекта, посвященного 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, состоится 25 июня в Национальной библиотеке Беларуси.

Посетители смогут посмотреть презентацию электронного издания «Подпольная и партизанская печать в Беларуси», созданную специалистами библиотеки, Национальным архивом, Музеем истории Великой Отечественной войны при поддержке ЮНЕСКО. В диск входят пронумерованные рукописные и печатные материалы военного времени — газеты, листовки, стенгазеты, рукописные книги и редкие номера журналов.

В плане программы «Непокоренная Беларусь» также презентация ряда книг, среди которых лауреат конкурса «Искусство книги-2009», победитель в номинации «Освобождение» — книга Юрия Фомина «Человек из легенды» издательства «Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі».

Кроме того, посетители смогут ознакомиться с праздничными книжно-документальными выставками, расположенными в Национальной библиотеке, сообщает БЕЛТА.