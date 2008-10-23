Национальная библиотека к 1020-летию Крещения Руси подготовила несколько выставок

Экспозиция рассказывает об истории религии в Беларуси, о значимых объектах духовного наследия и православных традициях народа.Здесь же можно познакомиться с наиболее ценными экземплярами рукописных и старопечатных православных книг из фондов Национальной библиотеки. Особое место занимает шедевр типографского искусства 16-го века Евангелие Петра Мстиславца 1575 года. Это первое издание Виленской типографии братьев Мамоничей.