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Национальная библиотека к 1020-летию Крещения Руси подготовила несколько выставок

23 октября 2008 07:51
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Экспозиция рассказывает об истории религии в Беларуси, о значимых объектах духовного наследия и православных традициях народа.Здесь же можно познакомиться с наиболее ценными экземплярами рукописных и старопечатных православных книг из фондов Национальной библиотеки. Особое место занимает шедевр типографского искусства 16-го века Евангелие Петра Мстиславца 1575 года. Это первое издание Виленской типографии братьев Мамоничей.
# Культура

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