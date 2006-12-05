Национальная библиотека Беларуси принимает зарубежных гостей

400 участников из 16 стран мира собрались в эти дни на научно-практическую конференцию для обмена опытом работы. 5 декабря в рамках мероприятия состоялось собрание Библиотечной Ассамблеи Евразии. Директора национальных библиотек стран содружества обсудили различные вопросы, касающиеся инновационных путей развития библиотек и расширения международного профессионального сотрудничества, а также возможность создания электронной библиотеки СНГ. В работе конференции принимают участие представители Беларуси, книгоиздатели, крупнейшие производители информационной продукции и представители организаций, принявших участие в строительстве и технологическом оснащении нового здания "алмаза знаний".