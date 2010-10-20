Национальная библиотека Беларуси получила в дар от посольства США музыкальную базу данных

Годовой сертификат на ее приобретение вручили во время открытия музыкального вечера «Вечно живой джаз». Свободный доступ к базе данных дает возможность посетителям Национальной библиотеки изучать историю музыкального искусства самых разных направлений.

В базу входят публикации ведущих мировых музыкальных изданий с 1894 года. Их более 500.

Майкл Скэнлон, временный поверенный США в Республике Беларусь:

В ноябре, например, у нас совместная инициатива с международной финансовой корпорацией. И мы со шведами предлагаем ряд программ по развитию малого и среднего бизнеса, которые смогут предоставить доступ к европейскому рынку.

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Республики Беларусь:

Мы наметили целый ряд мероприятий по нашему сотрудничеству. Первое – это был дар книг библиотеки Конгресса США нашей библиотеке. Сегодня мероприятие, посвященное джазу. На следующей неделе у нас тоже совместные мероприятия.