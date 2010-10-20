Национальная библиотека Беларуси получила в дар от посольства США музыкальную базу данных

В базу входят публикации ведущих мировых музыкальных изданий с 1894 года. Их более 500.
Майкл Скэнлон, временный поверенный США в Республике Беларусь:
В ноябре, например, у нас совместная инициатива с международной финансовой корпорацией. И мы со шведами предлагаем ряд программ по развитию малого и среднего бизнеса, которые смогут предоставить доступ к европейскому рынку.
Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Республики Беларусь:
Мы наметили целый ряд мероприятий по нашему сотрудничеству. Первое – это был дар книг библиотеки Конгресса США нашей библиотеке. Сегодня мероприятие, посвященное джазу. На следующей неделе у нас тоже совместные мероприятия.