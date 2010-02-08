Началась масленица у православных

Семь дней они будут веселиться и сытно кушать в преддверии тяжелого и длительного Великого поста.

Ведь Масленица — это прежде всего обильная и сытная пища. Считалось, что человек, который плохо и скучно провёл эти дни, будет неудачлив в течение всего года. В народе говорили, что в это время надо есть столько раз, сколько собака махнет хвостом или сколько раз прокаркает ворона. Последний день праздника называется Прощеным воскресеньем, который в этом году, кстати совпадает ещё с одним, светским, - Днём влюблённых.

В Прощённое воскресенье люди просят прощения друг у друга за все обиды, причиненные в течение года. В понедельник, 15 февраля, начинается Великий сорокадневный пост, который завершится Светлым Христовым Воскресеньем. В этом году пасха у православных и католиков совпадает — её будут праздновать 4 апреля.