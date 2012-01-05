На Валожыншчыне распачалалі рэканструкцыю старыжытнага Вішнеўскага касцёла

Народная проза сказочницы Лидии Цибульской пополнит список нематериального историко-культурного наследия Беларуси

Новости Беларуси, Минская область. Сказки и песни Лидии Цибульской из деревни Могильно уже стали достоянием не только нашей страны. Устное творчество хранится в клубе ЮНЕСКО. Что интересно, сказочные истории женщина не записывала. Все «записано» в памяти. Но в год книги, возможно, ее творчество наконец-то станет доступно читателю.