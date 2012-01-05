На Валожыншчыне распачалалі рэканструкцыю старыжытнага Вішнеўскага касцёла

Напачатку касцёл быў драўляным, потым яго памуравалі. У такім выглядзе ён дайшоў да на нашага часу.
Дарэчы ў савецкія часы яму пашчасціла не быць ні клубам, ні сховішчам. Гэта адзінае месца, дзе захаваліся беларускія касцёльныя традыцыі і гістарычныя артэфакты яшчэ даваенага перыяда. Менавіта ў гэтых святых сценах на беларускую мову быў перакладзены Новы Запавет.
Ксёндз Юзэф, пробашч прыходу Вішнеўскага касцёла Валожынскага раёна:
Намеры нашы такія: пафарбаваць увесь касцёл звонку ў адпаведным колеры і ўнутры ўсё прывесціў парадак. Не так павінны выглядаць гэты алтар з пункту гледжання эстетыкі і ўвогуле ўсіх вымаганняў, напрыклад, барока. Трэба ўсё прывесці ў парадак, бо красілася гэта вякамі, і калі апошнія слаі гэтай фарбы былі наложаны, цяжка ўявіць сабе.