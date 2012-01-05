Прямой эфир

На Валожыншчыне распачалалі рэканструкцыю старыжытнага Вішнеўскага касцёла

05 января 2012 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Рэстаўратарам давядзецца абнавіць помнік архітэктуры, які датуецца 1424 годам.

Напачатку касцёл быў драўляным, потым яго памуравалі. У такім выглядзе ён дайшоў да на нашага часу.

Дарэчы ў савецкія часы яму пашчасціла не быць ні клубам, ні сховішчам. Гэта адзінае месца, дзе захаваліся беларускія касцёльныя традыцыі і гістарычныя артэфакты яшчэ даваенага перыяда. Менавіта ў гэтых святых сценах на беларускую мову быў перакладзены Новы Запавет.

Ксёндз Юзэф, пробашч прыходу Вішнеўскага касцёла Валожынскага раёна:
Намеры нашы такія: пафарбаваць увесь касцёл звонку ў адпаведным колеры і ўнутры ўсё прывесціў парадак. Не так павінны выглядаць гэты алтар з пункту гледжання эстетыкі і ўвогуле ўсіх вымаганняў, напрыклад, барока. Трэба ўсё прывесці ў парадак, бо красілася гэта вякамі, і калі апошнія слаі гэтай фарбы былі наложаны, цяжка ўявіць сабе.

# Культура # Религия

Другие новости рубрики

Все новости
05 января 2012 06:48

Беларусь предлагает включить традицию шаповальства в список ЮНЕСКО

04 января 2012 18:16

Народная проза сказочницы Лидии Цибульской пополнит список нематериального историко-культурного наследия Беларуси

04 января 2012 15:16

Казкі і песні Лідзіі Цыбульскай з вёскі Магільна захоўваюцца ў клубе ЮНЭСКА