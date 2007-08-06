На съемочной площадке "Беларусьфильма" продолжаются бои

На киностудии "Беларусьфильм" завершаются съёмки 4-серийной ленты "Июнь" по мотивам повести Олега Смирнова.

Картина расскажет о событиях, происходивших в Беларуси в первые дни Великой Отечественной войны. Одну из главных ролей в фильме исполняет народный артист СССР Ростислав Янковский. Режиссёр картины - Александр Франскевич -Лайе, известный телезрителям по сериалу "Майор Ветров".

Заинтересовать прошлым настоящее можно с помощью чего-то поистине увлекательного. Творческий состав киноленты "Июнь" часто называют "коллекцией профессионалов". Сергей Безруков - в главной роли лейтенанта Бурова, в роли антигероя немецкого капитана Регнера польский актер Павел Делонг, известный по фильму "Список Шиндлера". Мастерство оператора Николая Ивасива проявилась в работе над сериалом "Каменская".