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На съемочной площадке "Беларусьфильма" продолжаются бои

06 августа 2007 16:41
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На киностудии "Беларусьфильм" завершаются съёмки 4-серийной ленты "Июнь" по мотивам повести Олега Смирнова.

Картина расскажет о событиях, происходивших в Беларуси в первые дни Великой Отечественной войны. Одну из главных ролей в фильме исполняет народный артист СССР Ростислав Янковский.  Режиссёр картины - Александр Франскевич -Лайе, известный телезрителям по сериалу "Майор Ветров".

Заинтересовать прошлым настоящее можно с помощью  чего-то поистине увлекательного. Творческий состав киноленты "Июнь" часто называют "коллекцией профессионалов". Сергей Безруков - в главной роли лейтенанта  Бурова, в роли антигероя немецкого капитана Регнера польский актер Павел Делонг, известный  по фильму "Список Шиндлера". Мастерство оператора Николая Ивасива проявилась в работе над сериалом "Каменская".

# Культура # Беларусьфильм

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