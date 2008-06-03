На столичной сцене – брестская премьера

В рамках так называемых "обменных гастролей" на подмостках Национального драмтеатра имени Горького – "Преступление и наказание" Достоевского.

Привезли "нетленку" актеры Брестского театра драмы и музыки. Преступить общепринятые каноны, избежать наказания и – получить признание зрителя. Премьера спектакля "Преступление и наказание" прошла в Бресте в середине мая, а сегодня постановку увидит публика столичная.

Генеральная репетиция авторской версии трагедии Раскольникова проходит эмоционально, режиссер, да и вся труппа, немного нервничают. Совсем не просто снять советско-хрестоматийный глянец и показать все, что хотел сказать гений Достоевского.

На сцене актеры, – признанные брестской критикой и полюбившиеся местной публике. Как заслуженные мэтры, так и театральный молодняк, начавший свое восхождение в храм Мельпомены всего несколько лет назад. Вне сцены – последние приготовления. Петербургская бледность создается при помощи грима, а лучше войти в роль помогут костюмы.

Кто же Раскольников? В премьере главную роль сыграет молодой и подающий надежды. В творческом багаже актера Виктора Пискуна уже не одна совместная работа с автором постановки – Тимофеем Ильевским.

В гастрольной афише брестского театра еще одна работа Ильевского – трагедия Шекспира "Ромео и Джульетта". До 9 июня минчане смогут увидеть и спектакль "Дон Жуан", комедии "Крошка" и "Беспорядок класса люкс", а также постановку известной пьесы Дударева "Вечер". Заключительным же спектаклем станет современная история под название "Ретро".

