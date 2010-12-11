На стене иерусалимского храма появится дощечка с молитвой «Отче наш ...» по-белорусски

В Иерусалиме на стене храма Pater Noster (Отче наш) будет помещена доска с молитвой «Отче наш ...» на белорусском языке. Ее освящение состоится в рамках пилигримки (паломничества) священников и верующих из Беларуси на Святую Землю. Пилигримка запланирована на 28 апреля - 5 мая 2011.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич во время прошлогодней пилигримки на Святую Землю провел соответствующие переговоры, а сегодня уже ведутся работы по созданию доски. Она будет изготовлена из темной керамики размером 1,20 х 2 метра. Кроме того, еще в одном храме планируется разместить изображение Божьей Матери Будславской.



Церковь Pater Noster (Отче наш) был возведен по приказу византийской императрицы Елены рядом с гротом, где Иисус учил апостолов этой молитвы. В 614 году святыня была разрушена персами и восстановлена в 1106 году братьями Ордена крестоносцев. Особенностью этого места являются многочисленные керамические доски с текстами молитвы «Отче наш ...» на почти 130 языках мира, сообщает www.ctv.by со ссылкой на газету «Звязда».