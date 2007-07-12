На "Славянском базаре" - День культуры России

Откроет его пресс-конференция с участием деятелей культуры и искусства Федерации.

Много интересных впечатлений обещает подарить встреча с бессменным ведущим "Звездного часа", известным радиожурналистом и заслуженным артистом России Виктором Татарским. Народная артистка СССР Эдита Пьеха отметит бенефисом пятидесятилетие своей творческой карьеры.

В концерте примут участие Илона Броневицкая, Сергей Захаров, Лев Лещенко, Александра Пахмутова и Николай Добронравов, Илья Резник. Вести его будет известный тележурналист и ведущий Владимир Молчанов. Завершит насыщенную программу дня гала-концерт мастеров искусств "Живая музыка России".

