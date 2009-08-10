На шоу «Мисс Интерконтиненталь-2009» в Минске приедут красавицы из 60 стран

Шоу «Мисс Интерконтиненталь-2009» состоится в Минске 27 сентября, его будут вести братья Дмитрий и Георгий Колдуны. На сцене в окружении двух Колдунов будет царить белорусская красавица Екатерина Доманькова - та самая минчанка, которая, будучи 11-классницей, в 2006 году стала вмиг известной, победив на международном конкурсе «Супермодель мира».



Сейчас в Беларуси пишут сценарий шоу, на этой неделе его отправят на согласование во Всемирную организацию красоты.



Уже известно, что кроме красавиц из 60 стран в Минск намерены приехать победитель «Евровидения-2008» Дима Билан, Arash, выступавший с красавицей Айсель за Азербайджан на "Евровидении-2009", французский музыкант F.R.David, группа Morandi из Румынии. Александр Рыбак тоже хочет выступить на этом грандиозном шоу, пишет БелТА.