На сцене Национального академического Большого театра балета - "Дон Кихот"

Спектакль, посвященный 100-летию выдающейся балерины, народной артистки Беларуси Александры Николаевой, пройдет 8 ноября вечером. Почти на протяжении 30 лет - с 1934 по 1960 годы она была ведущей солисткой театра. Среди лучших партий балерины: Китри в "Дон Кихоте", Одиллия в "Лебедином озере", Зарема в "Бахчисарайском фонтане" и другие. В жизни Александры Николаевой не было альтернативы балету. После прощания со сценой несколько десятилетий она руководила Белорусским хореографическим училищем, преподавала классический танец.