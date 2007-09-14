На сцене Белорусской государственной филармонии новинки 70-го юбилейного сезона
Его открывает праздничный концерт Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под управлением Александра Анисимова.
У коллектива сегодня также круглая дата - 80 лет.
Зрителю в честь юбилея он представит несколько интересных премьер. Также сентябрьская афиша обещает любителям высокого искусства полнометражные музыкальные программы и фестиваль Юрия Башмета. Он станет одним из самых ярких событий предстоящего сезона.