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На сцене Белорусской государственной филармонии новинки 70-го юбилейного сезона

14 сентября 2007 16:57
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Его открывает праздничный концерт Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под управлением Александра Анисимова. У коллектива сегодня также круглая дата - 80 лет. Зрителю в честь юбилея он представит несколько интересных премьер. Также сентябрьская афиша обещает любителям высокого искусства полнометражные музыкальные программы и фестиваль Юрия Башмета. Он станет одним из самых ярких событий предстоящего сезона.
# Культура

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